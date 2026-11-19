“YENİLMEYECEK SERTLİKTEKİ DOLMA MI KAZANDI' DİYELİM?”

Tüm bunların ardından Somer Şef de "Eyyüp Can bize şunu söyle birinde yenilmeyecek derecede sert bir dolma var, diğerinde yenilebilecek bir kaburga dolması var. Sorunun ne olduğunu bana söyler misin şimdi?" sözlerine Eyyüp Can "Bilmiyorum şefim, siz ne derseniz sıkıntı yok" cevabını verdi.

Somer Sivrioğlu, "Ne diyelim yenilmeyecek sertlikteki dolma daha mı iyi diyelim? Muhammed'e 'Eyyüp Can'ın dolması yenmiyor son derece sert ama patlamamış' mı demem gerek? Bu yağı bu şekilde yiyemezsin. Doğru olan bu, patlamış falan değil üzerinde çok küçük bir yırtık var. Gayet başarılı" diye devam etti.

Mehmet Şef, "Ben böyle şeyleri sevmiyorum, sen yemeğinin farkında değilsin, neye itiraz ettiğini de bilmiyorsun. İtiraz edilen bir şey mantıklı bir şekilde cevaplanır" şeklinde konuştu.

POTAYA GİDEN İSİM BELLİ OLDU

Gece sonunda galip taraf kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunu için ter döken mavi takımdan çiğ tuzlu fındık ile yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Enes oldu. Potaya giden isim ise Tolgahan oldu.