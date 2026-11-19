MasterChef'te Eyyüp Can'ın itirazı şefleri kızdırdı. "Sen yemeğinin farkında değilsin"
19.11.2026 09:58
Son Güncelleme: 19.11.2026 10:07
MasterChef'in jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu üstleniyor.
MasterChef'te dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dolmalar düellosunun yapıldığı geceye Eyyüp Can'ın itirazı sonrası yaşananlar damga vurdu.
MasteChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Ayşe ve Şükran'ın kaptanlığında yarışan mavi ve kırmızı takım dolmalar düellosunda karşı karşıya geldi.
MasterChef son bölümde şefler yarışmacılardan kaburga dolması, işkembe dolması, lahana dolması, Niğde elma dolması, taphana çuşka, soğan dolması ve mumbar dolması yapmalarını istedi.
Verilen 75 dk sürede yarışmacılar, canla başla yemeklerini yaptı. Süre sonunda da şefler tadıma başladı.
MasterChef'te haftanın kaptanları Ayşe ve Şükran oldu.
EYYÜP CAN: MUHAMMED'İN HAZIRLADIĞI DOLMA PATLAMIŞTI
Kaburga dolmasını kırmızı takımdan Muhammed , mavi takımdan Eyyüp Can hazırladı. Yemekleri tadan şefler kazanan tarafın kırmızı takım olduğunu açıkladı.
Muhammed'in kazandığının açıklanması sonrası Eyyüp Can'ı yanına çağıran Mehmet Şef, kaburganın sert olduğunu söyledi ve "Burada yağlar da duruyor" dedi.
Mehmet Yalçınkaya, "İnce yapsaydım onunki gibi parçalanacaktı, parçalanmıştı onunki" diyen Eyyüp Can'a "Yapabilirsin hiçbir sıkıntı yok" dedi.
Bunun üzerine Eyyüp Can, "Onun kaburga dolması patlamıştı. Üstüne yağ koydu, dolmanın patlamaması lazım ya" deyince Mehmet Şef "Madem pişirdiğini söylüyorsun, gel bir kemik çek buradan. Bu etin biraz daha tencerede kalması gerekiyormuş" dedi.
Mehmet Şef , "Bizim kararımızı sorgulayacak bir şey yok ortada. Patlayıp patlamama meselesi içinde pilavı görürsek bize yeter. Ki bu yemek 3 saatte anca pişer. Burada verilen sürede tencere kullanmanız da bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.
MasterChef'in 18 Kasım akşamı yayınlanan yeni bölümünde düello düzeninde yarışıldı.
“YENİLMEYECEK SERTLİKTEKİ DOLMA MI KAZANDI' DİYELİM?”
Tüm bunların ardından Somer Şef de "Eyyüp Can bize şunu söyle birinde yenilmeyecek derecede sert bir dolma var, diğerinde yenilebilecek bir kaburga dolması var. Sorunun ne olduğunu bana söyler misin şimdi?" sözlerine Eyyüp Can "Bilmiyorum şefim, siz ne derseniz sıkıntı yok" cevabını verdi.
Somer Sivrioğlu, "Ne diyelim yenilmeyecek sertlikteki dolma daha mı iyi diyelim? Muhammed'e 'Eyyüp Can'ın dolması yenmiyor son derece sert ama patlamamış' mı demem gerek? Bu yağı bu şekilde yiyemezsin. Doğru olan bu, patlamış falan değil üzerinde çok küçük bir yırtık var. Gayet başarılı" diye devam etti.
Mehmet Şef, "Ben böyle şeyleri sevmiyorum, sen yemeğinin farkında değilsin, neye itiraz ettiğini de bilmiyorsun. İtiraz edilen bir şey mantıklı bir şekilde cevaplanır" şeklinde konuştu.
POTAYA GİDEN İSİM BELLİ OLDU
Gece sonunda galip taraf kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunu için ter döken mavi takımdan çiğ tuzlu fındık ile yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Enes oldu. Potaya giden isim ise Tolgahan oldu.