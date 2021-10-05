MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Rabia'ya: Sözleşmeyi feshediyoruz

tv8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de 7. hafta heyecanı başladı. Haftalardır yedek kalan Rabia, ana kadroya girmeyi başaran son yarışmacı oldu.

Geçtiğimiz haftalarda juri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya girememesi durumunda Rabia'ya kendi restoranında çalışması için iş teklifi sunacağını söylemişti.

Mehmet Şef, "Çok erken bunu söylemem ve ben bunu fazla yapmam. Ama MasterChef Türkiye ana kadroya giremezsen sana iş teklif ediyorum. Benimle restoranda çalışabilirsin" diyerek iş sözü vermişti.



Rabia'nın ana kadroya girmesi ile Yalçınkaya bu defa "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz" diyerek takıldı.

"BENDEKİ YÜKÜMLÜLÜK KALKTI"



Yalçınkaya, "Masterchef ana kadrosuna giremezsen seninle çalışacağım demiştim. Tabi ki birlikte çalışmaktan büyük keyif alırdım ama ana kadroya girdin ve bendeki yükümlülük kalktı. Artık sendeki yükümlülük başladı. Ana kadroya girdiğine göre amacın şampiyon olmak olmalı" dedi.

"HEDEFİM BURADAN SON ÇIKMAK"



MasterChef yarışmacısı Rabia ise ana kadroya girmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Ana kadroya son girdim hedefim de buradan son çıkmak. Çok sevdiğim insanların yanına geldim, bunun için çok mutluyum" diye konuştu.