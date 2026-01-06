Masumiyet Müzesi dizisinin yayın tarihi belli oldu

Orhan Pamuk'un “Masumiyet Müzesi” adlı romanından uyarlanan dizi için geri sayım başladı. Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemirli’nin başrolleri paylaştığı dizinin yönetmenliğini Zeynep Günay üstleniyor.

Kemal karakterini Selahattin Paşalı'nın Füsun'u ise Eylül Lize Kandemir'in oynayacağını dizinin yayın tarihi belli oldu. Dijital bir platformda yayınlanacak “Masumiyet Müzesi” dizisi, 13 Şubat 2026'da izleyici karşısına çıkacak.

"Masumiyet Müzesi", tekstil zengini Basmacı ailesinin oğulları Kemal ile uzak akrabaları, yoksul Keskin ailesinin kızı Füsun arasındaki imkansız aşkı anlatıyor.

Senaryosunu Ertan Kurtulan'ın kaleme aldığı 9 bölümlük dizinin kadrosunda; Ercan Kesal, Oya Unustası, Tilbe Saran, Cansel Elçin, Neslihan Arslan, Onur Ünsal, Bülent Emin Yarar ve Aybike Turan gibi isimler rol alıyor.