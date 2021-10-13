Masumlar Apartmanı kadrosuna dahil olacağı iddia edilen oyuncu Özgü Namal kimdir?

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, yeni sezon bölümleriyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Yeni sezonda kadrosuna Melisa Şenolsun'u dahil eden Masumlar Apartmanı dizisinde 'Ceylan' karakterini canlandıracak oyuncu izleyici tarafından merak ediliyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal'ın Masumlar Apartmanı dizisine transfer olacağı iddiası magazin gündeminde yer alıyor.

Özgü Namal'ın, Ceylan karakterini canlandıracağına yönelik sosyal medyada haberler dolaşırken şarkıcı Demet Akalın bu transfer haberi için eleştiride bulundu.

Demet Akalın, Özgü Namal'ı dizi için fazla 'yaşlı' bularak yakıştıramadığını söyledi.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?



Melahat Özgü Namal, 28 Aralık 1978 yılında Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.



1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başladı.

Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi aldı.

Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdar'ın sevgilisini canlandırdığı 'Elif Eylül' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.



2005'te rol aldığı 'Kiralık Oyun' adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.



Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katıldı.



2002-2008 yılları arasında Oktay Kaynarca ile sevgiliydi. 2014'te Ahmet Serdar Oral ile yaşamaya başladı ve 2 çocuğu oldu. 6 Ekim 2020'de Ahmet Serdar, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



