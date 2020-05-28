Matt Damon'dan mahsur kaldığı Dalkey'e övgü: Gördüğüm en güzel yerlerden biri

The Last Duel'ın çekimleri için İrlanda'ya giden Matt Damon, corona virüs sebebiyle seyahat yasağı getirilmesinin ardından burada mahsur kaldı.

"İNANILMAZ BİR YER"



Damon, bu süreçte eşi ve dört çocuğu ile birlikte Dublin'de, Dalkey adlı bir sahil kasabasında kaldı. Daha önce hiç bu kadar güzel bir yerde bulunmadığını açıklayan Matt Damon, bir radyo röportajında Dalkey için şu ifadeleri kullandı: Şimdiye kadar gördüğüm en güzel yerlerden biri ve inanılmaz.

HAYRANI PAYLAŞTI



Geçtiğimiz günlerde ailesiyle beraber deniz ürünleri restoranına giden Matt Damon, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen bir çalışanı kırmamıştı. Hayranı, o kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, oyuncuya teşekkürlerini sunmuştu.



KİTAPTAN BEYAZPERDEYE



Matt Damon'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı The Last Duel filmi bir tarih romanından uyarlandı. Filmde aynı zamanda Ben Affleck ve Adam Driver’da yer alıyor.

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