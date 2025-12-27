"Mattia Ahmet Minguzzi" adlı belgesel Trabzon Film Festivali'nde gösterildi

İstanbul'da kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefatından sonra ailesinin yaşadıklarının anlatıldığı 13 dakikalık belgesel, "Trabzon Film Festivali" kapsamında şehir merkezindeki sinema salonunda gösterildi.

Yönetmenliğini Fuzule Tezcan'ın yaptığı belgeseli izleyenler arasında Minguzzi'nin anneannesi Aynur Akıncılar, teyzesi Aylin İyiyazıcıoğlu ile kuzenleri de yer aldı.

“AHMET HEPİMİZİ BİRLEŞTİREN BİR GÜÇ OLDU”

Minguzzi ailesi ile tanışma ve belgesel çekim sürecine ilişkin katılımcılara bilgi veren Fuzule Tezcan, “Ahmet, hepimizi birleştiren bir güç oldu” dedi.

Aylin İyiyazıcıoğlu da Trabzon halkının yeğenine sahip çıktığını belirterek, "Bizleri yalnız bırakmayan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelmiş olmanız çok kıymetli" diye konuştu.