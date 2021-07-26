Max Kruse canlı yayında sevgilisi Dilara Mardine'ye evlenme teklifi etti (Dilara Mardine kimdir?)

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Almanya'nın Suudi Arabistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından canlı yayına çıkan 33 yaşındaki futbolcu, "Kız arkadaşıma bir mesajım var" diyerek üstündeki formayı çıkarttı.



Formanın altındaki tişörtte Kürtçe "Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?" yazısı bulunan Kruse, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifini gerçekleştirdi.

Teklif karşısında hem şaşıran hem de mutlu olan Dilara Mardine ise "Evet" cevabını verdi. Almanya'da yaşayan Mardine, sosyal medya hesabından gelen tebrik mesajlarına da teşekkür ederek cevap vermeyi ihmal etmedi.

Evlilik teklifi sonrası Max Kruse'nin sevgilisi Dilara Mardine'nin kim olduğu merak konusu oldu.

Dilara Mardine

DİLARA MARDİNE KİMDİR?



Almanya’da yaşamını sürdüren Kürt kökenli Dilara Mardine, "dilaramardine" kullanıcı adı ile Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyor.

Dilara Mardine'nin kaç yaşında olduğuna ve ne iş yaptığına ilişkin fazla bilgi yer almıyor.

MAX KRUSE KİMDİR?

Maximilian Kruse 19 Mart 1988 tarihinde Almanya Reinbek’de doğdu, Hamburg’da büyüdü.



Forvet pozisyonunda görev yapan Alman futbolcu Max Kruse Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de oynuyor.



Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg, Werder Bremen ve Wolfsburg, takımlarında da forma giyen Max Kruse, 28 Haziran 2019'da Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaşmıştı.Ancak 18 Haziran 2020'de ödenmemiş maaşları gerekçe göstererek sözleşmeyi feshetti.



6 Ağustos 2020'de Union Berlin'e katıldı ve Bundesliga'ya döndü.