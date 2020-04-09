Mazhar Alanson'dan Cem Yılmaz'a çağrı

Usta müzisyen Mazhar Alanson, yakın arkadaşı Cem Yılmaz'a seslendi. Alanson, "Gülmeye ihtiyacımız var, neredesin Cem?" diyerek ünlü komedyene çağrıda bulundu.

09.04.2020 - 12:05

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Tüm dünyaya yayılmaya devam eden corona virüs salgına karşı tedbir almak için insanlar gerekli kurallara uymaya devam ediyor. Bu süreçte sevenlerine destek olmak için harekete geçen ünlü isimler, evlerinden canlı yayın yaparak sevenleriyle buluşmaya başladı.

"GÜLMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Mazhar Alanson da önceki gün komedyen Cem Yılmaz ile verdiği bir pozu yayınlayarak, "Gülmeye ihtiyacımız var, neredesin sevgili Cem?" ifadelerini kullandı. Alanson'un çağrı yaptığı paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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