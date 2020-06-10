Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında açıklama

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz günlerde ikinci kez kanser tedavisi görmeye başladı. Mazhar Alanson, yakın arkadaşı Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



"BİRBİRİMİZİ ÖZLEDİK"



Instagram hesabından Özkan Uğur ve Fuat Güner ile çekilen eski bir fotoğrafını yayınlayan Alanson, syaptığı paylaşıma şu notu düştü:



Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik. Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ'ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler.

"YAŞIYORUM, İYİYİM"



Geçtiğimiz günlerde 66 yaşındaki Özkan Uğur'un hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Bu iddiaya yaptığı paylaşımla yanıt veren Uğur, "Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni yine öldürdüler. Allah'a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.



"TEDAVİ SÜRECİM OLUMLU GİDİYOR"



Uğur, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle...

MFÖ'DEN MASKE TAK ŞARKISI

