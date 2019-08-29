Mazhar Alanson yapımcı oğlu Hilmi Alanson ile Kübra Çiçek'i evlendirdi. İkili Beşiktaş’takibir otelde nikâh masasına oturdu.
Yaklaşık 300 kişinin katıldığı düğünde 2002’de boşandığı Mazhar Alanson’un soyadını kullanmaya devam eden Hale Alanson, oğlu, gelini ve eski eşiyle poz verdi.
Mazhar Alanson’un mutlu günü (Hilmi Alanson ile Kübra Çiçek evlendi)
Yaşam
Usta sanatçı Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson ile Kübra Çiçek dünyaevine girdi.
Mazhar Alanson yapımcı oğlu Hilmi Alanson ile Kübra Çiçek'i evlendirdi. İkili Beşiktaş’takibir otelde nikâh masasına oturdu.