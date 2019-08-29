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Mazhar Alanson yapımcı oğlu Hilmi Alanson ile Kübra Çiçek'i evlendirdi. İkili Beşiktaş’takibir otelde nikâh masasına oturdu.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı düğünde 2002’de boşandığı Mazhar Alanson’un soyadını kullanmaya devam eden Hale Alanson, oğlu, gelini ve eski eşiyle poz verdi.