Heavy metal müziğin efsanevi grubu Megadeth’in kurucusu ve solisti Dave Mustaine gırlak kanserine yakalandı. Teşhisin ardından grup, 2019 için planladıkları turların pek çoğunu iptal etti. Ancak grup yeni albüm için stüdyodaki çalışmalarına devam edecek.



Mustaine Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Gırtlak kanserine yakalandım. Bu, ağırbaşlılıkla karşılanmalı ve bununla doğrudan yüzleşilmeli. Bu tip zorluklarla daha önce de yüzleşmiştim. Doktorlarımla birlikte titizlikle çalışıyoruz ve yüzde 90 başarı ihtimaline sahip bir tedavi planı çıkarıyoruz. Tedavi süreci çoktan başladı” dedi.



Mustaine ayrıca, “Aileme, doktorlarıma, grup üyelerine, eğitmenlerime ve daha pek çok kişiye teşekkür ediyorum. Bilgilendirmelere devam edeceğim” ifadesini kullandı.

KONSERLER İPTAL, ALBÜM ÇALIŞMASINA DEVAM

Megadeth’in konserleri iptal edilse de 'cruise servisi' Megacruise, planlandığı gibi 13-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Megadeth, 2016’da çıkardıkları Dystopia albümünü takiben hazırladıkları yeni albümlerinin stüdyo çalışmalarına da devam ediyor. Mustaine, albümün dinlenmesini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.



Mustaine 1981 ile 1983 arasında ünlü metal grubu Metallica'da yer almış, daha sonra bu gruptan Megadeth'i kurmak için ayrılmıştı. Mustaine, 30 yıl önce Megadeth’i kurduğunda sonradan trash metal olarak bilinecek türün öncülüğünü üstlenmişti. 12 defa Grammy ödüllerine aday gösterilen Megadeth, bir kez "en iyi metal performansı" dalında ödül kazandı.