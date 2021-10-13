Megan Fox: Beden dismorfisi problemim var

Özellikle kırmızı halıya çıktıklarında bütün dikkatleri üzerlerinde toplayan Meghan Fox ve Machine Gun Kelly, ilk kez ilişkileri hakkında konuştu. Çift GQ Style için kamera karşısına geçti ve çarpıcı pozlar verdi. Bir yandan da dergiyle röportaj yapıp ilişkileri hakkında konuştu.

"MÜCADELELERİMİZ VAR"



31 yaşındaki Machine Gun Kelly ile 35 yaşındaki Megan Fox, "Kimse, bizim ilişkimizin sorunsuz olduğunu düşünmesin, bizim de kendimize göre mücadelelerimiz var" diye konuştu.

"GÜVENSİZLİK YAŞIYORUM"



Beden dismorfisi olduğunu ve hayatını olumsuz etkilediğini itiraf eden Megan Fox "Açıkcası bu rahatsızlığım nedeniyle çok derin güvensizlik sorunu yaşıyorum" dedi.



"TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU YAŞIYOR"



Öte yandan, Machine Gun Kelly de çocukluğunda yaşadığı sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu bulunduğunu açıkladı.

Beden Algısı Bozukluğu (Vücut dismorfik bozukluğu) nedir?



Kişinin fiziksel görünüşünde kusur olduğunu düşünmeyi bırakamadığı zihinsel rahatsızlığa, beden dismorfisi deniliyor.



ZİHİNSEL OLARAK AŞIRI UĞRAŞMA



Beden dismorfik bozukluğu, temelde bir fiziksel kusuru olsun olmasın, veya hafif derecede bir fiziksel kusuru olduğu durumlarda, kişinin bu dış görünümü ile zihinsel olarak aşırı derecede uğraşması ve meşgul olması hali olarak tanımlanabilir (dismorfofobi).



ALGI BOZUKLUĞU



Burada kişinin görünüşünün normal veya kabul edilebilir normal değerler arasında olmasına rağmen, kendini dikkat çekecek kadar çirkin ya da bedensel olarak kusurlu/çirkin ve/veya eksik hissetmesi şeklinde gelişen bir algılama bozukluğu söz konusudur. Aslında bu hastalık grubuna maruz olan kişilerin bir nevi obsesif (takıntı) duygularına sahip olduğundan da söz edilebilir.

YÜZ KİŞİDEN 3'ÜNDE GÖRÜNÜYOR



Çalışmalarda hastalığın genel toplumda görülme sıklığı yüz kişide 2-3 kişi olarak kabul edilirken, genç erişkin ve/veya öğrencilerde görülme sıkılığı %12-13 değerlerine kadar yükselmektedir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nedir?

Travma sonrası stres bozukluğu kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağan dışı ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşen olayların tetiklediği bir ruhsal travma ya da ruh sağlığı durumudur. Bu olayların kişinin kendisinde veya bir yakınında ölüme yol açması ya da yaralanma tehlikesi yaratması durumunda ortaya korku, dehşet ve çaresizlik hisleri çıkabilir.

Deprem, sel, ve yangın gibi doğal afetler, işkence, savaş ve tecavüz gibi insan kaynaklı travmalar, kazalar, ciddi ve ölümcül tıbbi durumlar ile hastalıklar, ya da beklenmedik ölümler gibi travmatik olaylar bireylerde ruhsal travmaya yol açabilir. Bu tür travmatik olayları yaşayan ya da onlardan etkilenen çoğu insan, geçici olarak şartlara ve çevrelerine uyum sağlamakta ve durumla başa çıkmakta zorluk çekebilirler.

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