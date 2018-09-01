Mitolojik efsaneleri konu alan belgesel Myhts & Mysteries’in Troya Savaşı’nı anlatan bölümü için geçtiğimiz günlerde Çanakkale'ye gelen ardından da İstanbul'a geçen Megan Fox, Beşiktaş Dergisi’ne çok özel açıklamalar yaptı.
Barbaros Tapan'ın hediye ettiği Beşiktaş formasıyla poz veren Hollywood yıldızı; Türk yemeklerini ve Türk kahvesini çok sevdiğini söyledi.
Daha önce "İstanbul'u anlamak için mutlaka Kapalıçarşı'ya gitmelisiniz" diyen Amerikalı oyuncu ve manken, Türkiye’ye bir dahaki gelişinde Beşiktaş maçı izlemek istediğini söyledi.
Megan Fox: Beşiktaş’ın maçını izlemek istiyorum
ntv.com.trYaşam
Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox, Türkiye’ye bir dahaki gelişinde Beşiktaş maçı izlemek istediğini söyledi.
Mitolojik efsaneleri konu alan belgesel Myhts & Mysteries’in Troya Savaşı’nı anlatan bölümü için geçtiğimiz günlerde Çanakkale'ye gelen ardından da İstanbul'a geçen Megan Fox, Beşiktaş Dergisi’ne çok özel açıklamalar yaptı.