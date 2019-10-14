Ünlü oyuncu Megan Fox, 31 Ekim’de kutlanacak olan Cadılar Bayramı’nı, ailesiyle birlikte erken kutladı.



33 yaşındaki ABD’li oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Brian Austin Green ve çocukları Noah (7), Bodhi (5), Journey (3) ile birlikte Disneyland’a gitti.



Disneyland eğlencesinden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan Fox, “Disneyland’da Cadılar Bayramı her zaman en eğlencelisidir. Herkesin kameraya baktığı ve yarı normal yüzlerin olduğu bir aile fotoğrafımız olabilir mi acaba?” notunu yazdı.

Fox’un 7,3 milyon sosyal medya takipçisiyle paylaştığı fotoğraflarda üç çocuğu da Cadılar Bayramı kostümleri içinde görülüyor.



Fox’un kendisinin de Micky Mouse başlığı takarak çocuklarının eğlencesine eşlik etmesi dikkat çekiyor.



2004 yılından bu yana birlikte olan ve 2010 yılında da dünya evine giren Megan Fox ve Brian Austin Green çifti, 2015'te boşanma kararı almış ancak daha sonra yeniden barışmıştı.

