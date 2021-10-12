Megastar: Yakında Tarzan’dan Tarkan’a dönerim merak etmeyin

Pandeminin başından bu yana ailesiyle birlikte Almanya'da olan Tarkan, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Takipçilerine sık sık günlük hayatından kesitler sunan 48 yaşındaki sanatçı son olarak pandemi nedeniyle değişen imajını paylaştı.



Megastar “Ormanlar kralı Tarzan. Single’ım çok yakında sizlerle. Şaka bi yana, pandemide saçlar çığrından çıktı bende. Ama yakında Tarzan’dan Tarkan’a dönerim merak etmeyin. Ve de yeni şarkılarla

Çok özledim" dedi.

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