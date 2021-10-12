Megastar: Yakında Tarzan’dan Tarkan’a dönerim merak etmeyin

Megastar Tarkan, pandemi nedeniyle değişen imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni single'ının yakında çıkacağını duyuran sanatçı "Yakında Tarzan’dan Tarkan’a dönerim merak etmeyin" dedi.

Haberler 12.10.2021 - 08:52

Megastar: Yakında Tarzan’dan Tarkan’a dönerim merak etmeyin

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Pandeminin başından bu yana ailesiyle birlikte Almanya'da olan , sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Takipçilerine sık sık günlük hayatından kesitler sunan 48 yaşındaki sanatçı son olarak pandemi nedeniyle değişen imajını paylaştı.

Megastar “Ormanlar kralı Tarzan. Single’ım çok yakında sizlerle. Şaka bi yana, pandemide saçlar çığrından çıktı bende. Ama yakında Tarzan’dan ’a dönerim merak etmeyin. Ve de yeni şarkılarla
Çok özledim" dedi.

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