Meghan Markle kameralar karşısına geçmeye hazırlanıyor

Daily Mail, Daily Mirror, The Sun ve Daily Express gibi yayınların yer aldığı dört İngiliz medya kuruluşuna konuşmama kararı alan Meghan Markle kraliyet görevlerini bırakmasından bu yana Good Morning America programına konuk olarak ilk televizyon röportajını gerçekleştirecek.

YENİ HAYATI MERAK KONUSU

Sussex Düşesi uzun bir aradan sonraki Disney için kameralar karşısına geçecek. Disney'in vahşi yaşam belgeseli Elephant'ı seslendiren Meghan Markle'ın uzun bir aradan sonraki ilk röportajı da bu konuyla ilgili olacak. Meghan'ın sohbet sırasında Los Angelas'taki yeni hayatı hakkında konuşup konuşmayacağı şimdiden merak konusu.



Elephant belgeseli fragmanı

