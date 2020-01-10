Meghan Markle ve Prens Harry için olası ekonomik senaryolar neler? (İngiliz Kraliyet Ailesi görevlerinden çekildiler)

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet görevlerini bırakarak kendi kazandıklarıyla geçinme kararı alması (Megxit) İngiltere ve dünya gündeminde bir numaraya yerleşti. En çok merak edilen ise artık İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi görevlerini üstlenmeyeceklerini açıklayan çiftin bundan sonra nasıl para kazanacağı konusu.



GEÇEN AY PATENT ALDILAR



Saray'a bağlıyken dışarıdan gelir kazanmaları yasak olan çiftin artık artık dünyanın her yerinden istedikleri markalarla milyon dolarlık ticari anlaşmalar yapabilecek. Sussex Royal markanın da sahibi olan çiftin geçen ay tescillemiş yüzlerce ürünün patentini almış olması şimdiden gelecekteki yatırım ve gelirlerin habercisi.



Kraliyet çift için yıllık 650 bin sterlinlik güvenlik harcamasını sürdürecek.

2.3 MİLYON STERLİN MAAŞA DEVAM



Prens Harry'nin kişisel serveti 34 milyon sterlin yani yaklaşık 261 milyon 567 bin lira. Servetin 27 milyon sterlini Lady Diana'nın mülklerinden bir kısmı Kraliçe Elizabeth'in annesinin kurduğu kuruluşunun sermayesinden, geri kalanı ise babası Charles'ın mülklerinden geliyor. Charles geçen yıl çifte 2.3 milyon sterlin maaş ödemişti. Çiftin Prens Charles’tan para almaya devam edebileceği konuşuluyor.

GELİRLERİN YÜZDE 95'İ KESİLEBİLİR

Times'ın iddiası ise Harry ve Meghan'ın şu an gelirlerinin yüzde 95'ini karşılayan Galler Prensi Charles'ın alınan karara çok sinirlendiği ve çifte verdiği parayı kesebileceğini duyuruyor.



Çift Windsor’daki Frogmore Kır Evi’nde yaşamaya devam edecek

KİRA ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİRLER



Çift, Cornwall mülkünün bazılarının kamu varlığı olarak görülmesi gerektiğini savunuyor. Ancak ikametlerini değiştirmeyecek çiftin kira ödemek zorunda kalabileceği değerlendiriliyor.



EKONOMİK DEĞERİ 200 MİLYON STERLİNİ AŞTI



Eskiden oyuncu olan Meghan Markle'ın ise kişisel serveti 4 milyon sterlin yani yaklaşık 30 milyon 772 bin lira. Markle evlenmeden önce kurduğu seyahat, yemek, moda ve sağlık yazılarına yer verdiği bloktan yıllık 61 bin sterlin kazanıyordu. Ancak Meghan'ın ekonomik değerinin 200 milyon sterlini aştığı tahmin ediliyor. Bu durum da yeni filmlerin ve gelirlerin önünü açıyor.

Markle'ın olası bir rolü kabul etmesi durumunda servet kazanacabilecek olması için romantik komedi benzetmesi yapılıyor

OBAMA ÖRNEĞİ

Finans uzmanları çiftin, ABD eski Başkanı Barack Obama ve eşi gibi kitap ve marka anlaşmalarıyla toplam 65 milyon sterlinlik ek gelir elde edeceğini belirtiyor.

