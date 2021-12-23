Meghan Markle ve Prens Harry kızları Lilibet’in ilk fotoğrafını paylaştı

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, ilk kez kızları Lilibet Diana'nın yüzünü gösterdi. Çift, ailece çekildikleri fotoğrafın basılı olduğu Noel kartını paylaştı.

Fotoğrafla, iki yaşına basan oğulları Archie Harrison'ın son halini gösteren Meghan ve Harry ikilisi, 4 Haziran'da dünyaya gelen kızları Lilibet'i de ilk kez göstermiş oldu.

Çiftin Santa Barbara'daki evinde çekilen fotoğraf, Alexi Lubomirski'nin objektifinden. Lubomirski daha önce çiftin düğün fotoğraflarını da çekmişti.

Noel kartının üzerinde "Mutlu Noeller. Bu yıl 2021'de kızını Lilibet dünyaya geldi. Archie bizi 'anne' ve 'baba', Lili de aile yaptı. 2022'yi dört gözle beklerken, Afganistan'dan taşınanlardan ücretli ebeveyn iznine ihtiyacı olan Amerikalı ailelere kadar aileleri onurlandıran ve koruyan çeşitli kuruluşlara sizin adınıza bağışlar yaptık" notunu yazdı.

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, geçen yıl da oğulları Archie'nin yer aldığı çizim şeklinde hazırlanan bir fotoğrafı Noel kartı olarak paylaşmıştı. Geçen yılki kartta Archie'nin babasına benzeyen kızıl saçları dikkat çekmişti.

Bu yılki Noel kartında Archie'nin uzayan kızıl saçları dikkat çekti.

Meghan Markle, kızına hamileyken Oprah Winfrey'e verdiği ses getiren röportajda, oğlu doğmadan önce sarayda ten rengiyle ilgili kaygıların olduğunu öne sürmüştü.

Beyaz bir baba ve siyahi bir annenin kızı olan Markle, henüz kraliyet görevlerini bırakıp ABD'de taşınmadan önce Kraliyet Ailesi'nden bir kişinin, oğlunun ten renginin koyu olacağı endişesini dile getirdiğini söylemiş ve bu kaygı nedeniyle oğluna prens unvanı verilmediğini öne sürmüştü.

Röportajda Markle isim vermezkez, geçtiğimiz haftalarda 'saraydaki Irkçı' olarak Prens Charles'ın adı ortaya atılmıştı.