Meghan Markle ve Prens Harry'den Ukrayna'ya destek

Prens Harry ve Meghan Markle da Rusya’nın saldırısına uğrayan Ukrayna’ya destek çıktı. Kraliyetten ayrılarak ABD’ye taşınan çift, NAACP Image Ödülleri’nde Başkanlık Ödülü’nü alırken sahnede bir konuşma yaptı. İkili, Teksas'ta bir kadın sığınma evine yardım etme, aşı eşitliğini teşvik etme ve toplum yardım merkezleri oluşturma çalışmalarından dolayı ödülü kabul ederken, Prens Harry, Rusya'nın işgalinin ardından Ukrayna'daki çatışmaya dair konuştu.



Harry, konuşmasına, “Küresel bir topluluk olarak sürekli desteğimize acilen ihtiyacı olan Ukrayna halkına teşekkür etmek istiyoruz” diye başladı.



Harry ayrıca, NAACP ödülüyle onurlandırıldıkları için mutlu olduklarını söylerken, “Mükemmel eşimden çok farklı bir geçmişe sahip olduğumu söyleyebilirim, ancak hayatlarımız bir nedenden dolayı bir araya getirildi. Hizmet dolu bir yaşam taahhüdünü, adaletsizlikle mücadele sorumluluğunu ve en çok gözden kaçanların dinlenmesi gereken en önemli şeyler olduğu inancını paylaşıyoruz” ifadesini kullandı.



Anthony Anderson’ın ev sahipliğinde, pek çok ünlünün katıldığı tören, kraliyet ailesinden ayrıldığından bu yana Sussex çiftinin ilk büyük Hollywood etkinliği olarak öne çıktı.

Meghan Markle, ödülünü alırken şu ifadeleri kullandı:



“Bu çalışmayı birlikte yaptığımız için daha fazla gurur duyamazdım. George Floyd'un öldürülmesinden kısa bir süre önce memleketim California'ya taşındık. Siyah Amerika için, bu 9 dakika 29 saniye, yüzyıllar boyunca iyileşmeyen yaralarımızı pekiştirdi. Takip eden aylarda, eşim ve ben insan hakları topluluğuyla konuşurken, kendimizi ve derneğimiz Archewell'i ırksal adaleti ve ilerlemeyi sağlayanlara adadık.”

SİYAHİLERİN BAŞARILARI ÖDÜLLENDİRİLİYOR



Açılımı Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik

(National Association for the Advancement of Colored People) olan NAACP, her yıl siyahilerin sinema, televizyon, müzik ve edebiyat alanındaki başarılarını ödüllendirmek için ödül veriyor. 1970’ten bu yana 35 kategoride dağıtılan NAACP Image Ödülleri’nde, Başkanlık Ödülü, Yönetim Kurulu Başkanının Ödülü, Yılın Eğlendireni ve Image Ödülü Şöhret Yolu gibi onursal ödüller de veriliyor.