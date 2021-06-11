Meghan Markle ve Prens Harry'nin sözcüsü: Kraliçe desteklemese Lilibet ismini kullanmazlardı

Meghan Markle ve Prens Harry'ni çocuklarına verdikleri Lilibet isminin kullanımı için ortaya atılan izin polemiklerine açıklama geldi.



Prens Harry ve Meghan Markle'ın sözcüsü The Independent'a yaptığı açıklamada, "Dük duyurudan önce ailesiyle konuştu. Aslına bakarsanız aradığı ilk aile üyesi büyükannesiydi. Bu konuşma esnasında onun şerefine kızlarına Lilibet ismini verme umudunu paylaştı"dedi.



Sözcü, "Kraliçe desteklemeseydi bu ismi kullanmazlardı" diye ekledi.



Lilibet adı, II. Elizabeth'e babasının verdiği ve daha sonra Kraliçe'nin yakın ailesi ve özellikle eşi Prens Philip'in kullandığı bir lakaptı.

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