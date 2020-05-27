Meghan Markle'ın, Adele endişesi

Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararlarından bu yana Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya atılan söylentilere bir yenisi daha eklendi. Yeni Zelanda’da yayımlanan magazin dergilerinden biri olan Woman’s Day’e göre, Adele artık kendisiyle aynı muhitte yaşayan Prens Harry'e, ne zaman isterse evine gelebileceği yönünde davette bulundu. Ancak Adele’in bu teklifinin Meghan Markle’ı rahatsız ettiği öne sürüldü.

"PLANLARI BOZABİLİR"



Harry ve Meghan çiftine yakın olduğu belirtilen kaynak, “Meghan, Harry’i bitkisel içecekler içen bir vegana dönüştürmek için çok uğraştı. Ancak Adele'in partileri sevmesi bu planları bozabilir" yorumunuda bulundu.

SAĞLIKLI YAŞAM ENDİŞESİ



Adele'in son zamanlarda 45 kilogram vermesinin de sağlıklı yaşam konusunda Meghan Markle'in endişelerini arttırdığı öne sürüldü.

"HARRY İSTİSNA OLABİLİR"



Bunun üzerine daha önce Los Angeles'a yerleşen Harry ve Meghan çiftine bölge hakkında tüyolar verdiği ortaya çıkan Adele'in, 9 yıl önce Glamour'a verdiği röportaj yeniden gündeme geldi. Bahsi geçen röportajda, Adele kızıl saçlılardan hoşlanmadığını ancak Prens Harry’nin istisna olabileceğini söylemişti.

