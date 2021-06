Meghan Markle’ın bugün çıkan The Bench kitabı yok satıyor

Meghan Markle’ın ilk çocuk kitabı The Bench (Bank), bugün raflardaki yerini aldı. The Bench (Bank), satışa çıkar çıkmaz İngiltere’de en çok satan kitap haline geldi.

Prens Harry ile birlikte 4 Haziran’da ikinci çocuğunu kucağına alan 39 yaşındaki Markle, Amazon’un kitap listesinde beş yıldız üzerinden dört yıldız aldı.



Amerikalı illüstrasyon sanatçısı Christian Robinson’ın çizimleriyle hazırlanan kitap, bir annenin gözünden baba ile oğlunun ilişkisini konu ediniyor.

KOPYACILIK SUÇLAMASI

Meghan Markle, The Bench (Bank) adıyla yazdığı ilk çocuk kitabıyla, daha kitap piyasaya çıkmadan, kopyacılıkla suçlanmıştı. Oğlu Archie ile eşi Prens Harry’nin baba-oğul ilişkisinden ilham alarak yazdığı kitapla Markle’ın, İngiliz yazar Corrinne Averiss’in 2018’de çıkardığı The Boy on the Bench kitabını kopyaladığı öne sürülmüştü. Kitabın konusunun yanı sıra çizimlerinin de benzerliği, kopya suçlamasına dayanak yapılmıştı.

YAZAR YALANLADI



Ancak yazar Corrinne Averiss, kopya iddialarını reddetmiş, “Düşes’in yeni kitabının tanıtımını okudum, bu The Boy on the Bench’le aynı tema ve aynı hikaye değil. Hiçbir benzerlik görmüyorum” ifadesini kullanmıştı.



Markle, kitabıyla ilgili açıklamasında, 36 yaşındaki eşinin ilk Babalar Günü’nde yazdığı şiirden yola çıkarak hazırladığını söylemiş, “O şiir hikaye haline geldi” demişti.