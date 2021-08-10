Meghan Markle’ın kardeşi Thomas Markle: Prens Harry’e 'Hayatını mahvedecek' dedim

Meghan Markle'ın kardeşi Thomas Markle Jr, Avustralya'da yayınlanan Big Brother (BBG) yarışmasına katıldı. Ünlü isimlerle aynı evi paylaşmaya başlayan Markle, Prens Harry ve Meghan Markle hakkında açıklamalarda bulundu.



Programın fragmanında yer alan görüntülerde Markle, bir limuzinle BBG evine doğru ilerliyor. Thomas Markle, "Ben Meghan Markle’ın kardeşiyim. Prens Harry’e daha önce de söyledim. Onun hayatını mahvedecek, çünkü o çok sığ biri!" sözlerini dile getiriyor.



Markle’a Harry ve Meghan’ın kendisini düğüne çağırmamasıyla ilgili düşünceleri de soruluyor. Meghan, bu konuyla ilgili üzgün olmadığını ancak şaşkın olduğunu ifade ediyor.



Türkiye’deki karşılığı Biri Bizi Gözetliyor (BBG) olan yarışmada, Kylie Jenner ve Kendall Jenner’ın babası Caityln Jenner, NRL oyuncusu Matt Cooper, Neighbours dizisinin oyuncularından Luke Handley ve Donald Trump’ın yardımcısı Omarosa Manigault Newman da bulunuyor.

