Megxit sonrası Prens Harry ilk kez kamera karşısında

Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakma kararlarını açıklamalarının ardından Prens Harry ilk kez kameraların karşısına çıktı. Rugby etkinliğine katılan Harry, basının 'Megxit' adı verilen kraliyet ayrılığına dair sorularını yanıtsız bıraktı.

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Prens Harry, eşi Meghan Markle ile kraliyet görevlerini bırakma açıkmaları sonrası yaşananlardan bu yana ilk kez basına görüntü verdi. 35 yaşındaki Prens, gelecek planlarıyla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Sussex Dükü, 2021 Rugby Ligi Dünya Kupası’nın Buckingham Sarayı’ndaki açılışına katıldı. Saray’ın bahçesinde maç yapan genç sorculara Prens Harry de dahil oldu.

Harry, etkinlikte güler yüzlü görünse de sabah saat 11.00 civarında büyükannesi Kraliçe Elizabeth’in konutuna gelirken aracın içinde iki korumasıyla görüldüğünde asık suratlı bir şekilde telefonuna bakması dikkat çekti.

SORULARI DUYMAZDAN GELDİ

Prens Harry, Buckingham’daki etkinlikte, kraliyet medyasının kendisine yönelttiği; Kraliçe, Prens Charles ve Prens William ile geleceği hakkında nasıl bir görüşme yaptığı sorularına yanıt vermemeyi tercih etti. Harry yüksek sesle gülüyor gibi görünerek soruları duymazdan geldi. Daha sonra Saray’ın içine girerek rugby turnuvası çekilişine katıldı. Harry 2016’dan bu yana Rugby Futbol Ligi’nin bir üyesi.

Harry’nin, rugby etkinliğinin ardından eşi Meghan Markle ve sekiz aylık oğlu Archie’nin yanına, Kanada’ya gitmesi bekleniyor.

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