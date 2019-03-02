Bir dönem Sıla dizisiyle adını duyuran daha sonra ise Oktay Kaynarca'nın başrolde olduğu Adanalı'da yıldızı parlayan Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yazdığı satırlarla tepki çekti.



Üç yıl önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Alakurt Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Alakurt, “Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)” ifadelerini kullandı.