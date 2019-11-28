Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu nasıl? (Prof. Dr. Yeşim Erbil'den açıklama)

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, yeniden hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil: Bana olsa yaşamıyor olurdum

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil kardeşinin sağlık durumu hakkında Sözcü'ye konuştu. Prof. Dr. Erbil şu ifadeleri kullandı: “Ağabeyimin fizik tedavisi devam ediyor. Diğer rehabilitasyon tedavilerinin yapılması adına hastanedeki odasına alındı. Yoğun bakımdan çıkmış olmasına rağmen hastaneden ne zaman taburcu olacağı konusunda şimdilik bir şey söyleyemem. Sezin de babasına yakın olabilmek adına doğumu onun yattığı hastanede yapacak. Sezin böylelikle torunu ile dedesini bir araya getirebilecek”

‘Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesi nedeniyle 258 gün boyunca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu. Hastaneden çıktıktan birkaç ay sonra ekim ayında geçirdiği kalp spazmı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alınmıştı.

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