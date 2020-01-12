Mehmet Ali Erbil'in son durumu

234 gün hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil üçüncü kez hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Maslak’taki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören ünlü şovmenin kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:



“Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçış sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı. Birgün bile ‘ne olacak böyle’ demedi. Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2+2=4 değildir. Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Benim başından beri söylediğim şey şudur. Tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey hep mutlu hep sağlıklı hep moralli hep enerjik hep refahtan ibaret değil. İyi pazarlar.”

Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran ünlü şovmen, kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün tedavi gördüğü hastaneden geçen temmuz ayında taburcu olmuştu. Taburcu olduktan sonra iki kez daha yoğun bakıma alınan Erbil, geçen aralık ayında evine dönmüştü.

MEHMET ALİ ERBİL NTV'YE KONUK OLDU