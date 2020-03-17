Mehmet Aslantuğ'dan corona uyarısı: Evden çıkmayalım

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları'nda rol alan Mehmet Aslantuğ da sosyal medyadan corona mesajı yayınlayan ünlüler kervanına katıldı.



58 yaşındaki Aslantuğ, "6. Günde İtalya'nın 2 katı. Gerekmedikçe evden çıkmayalım, bol su tüketelim ve en önemlisi "birşey olmaz virüsü" hepsinden daha kötü. Kötü birşey daha olmadan, bşrşeyler yapmalı" ifadelerini kullandı.



Usta oyuncu diğer paylaşımında, "Belediyeler isterse yarın 2 saat içerisinde her bina girişine bir yanı maskelerle dolu dezenfekte kabini kurabilir. Kampanyaya destek için bu etikete bir tivit atıyoruz" önerisinde bulundu.



6. Günde İtalya'nın 2 katı. Gerekmedikçe evden çıkmayalım, bol su tüketelim ve en önemlisi "birşey olmaz virüsü" hepsinden daha kötü. Kötü birşey daha olmadan, bşrşeyler yapmalı. #SOKAĞACIKMAYASAĞI pic.twitter.com/WoC86IpkLd — Mehmet ASLANTUĞ (@aslantugfan) March 16, 2020