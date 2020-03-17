Mehmet Aslantuğ'dan corona uyarısı: Evden çıkmayalım

Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Evden çıkmayalım, bol su tüketelim" dedi.

17.03.2020 - 14:17 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 14:31

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Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları'nda rol alan Mehmet Aslantuğ da sosyal medyadan corona mesajı yayınlayan ünlüler kervanına katıldı.

58 yaşındaki Aslantuğ, "6. Günde İtalya'nın 2 katı. Gerekmedikçe evden çıkmayalım, bol su tüketelim ve en önemlisi "birşey olmaz virüsü" hepsinden daha kötü. Kötü birşey daha olmadan, bşrşeyler yapmalı" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu diğer paylaşımında, "Belediyeler isterse yarın 2 saat içerisinde her bina girişine bir yanı maskelerle dolu dezenfekte kabini kurabilir. Kampanyaya destek için bu etikete bir tivit atıyoruz" önerisinde bulundu.

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