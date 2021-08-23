Mehmet Dinçerler kimdir? (Hadise ile aşk yaşayan Mehmet Dinçerler nereli ve kaç yaşında?)

Hadise, geçtiğimiz aylarda Kaan Yıldırım ile olan ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı. Bir süredir aralarında aşk dedikoduları çıkan Hadise ve Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu. Bunun ardından Mehmet Dinçerler’in hayatı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ntv.com.tr 23.08.2021 - 10:36 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 12:44

Mehmet Dinçerler kimdir? (Hadise ile aşk yaşayan Mehmet Dinçerler nereli ve kaç yaşında?)

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Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile gittiği tatilden paylaşımlar yaptı. Hadise, fotoğraflarının altına düştüğü, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin!" notuyla adeta Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti.

Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Mehmet Dinçerler piyanist Evgeny Grinko'nun konserinde görüntülendi.

İş insanı ilişkisini soranlara "Her şey yolunda, gayet iyi gidiyor" yanıtını verdi.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, aslen Gazianteplidir.

Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur.

Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

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