Mehmet Ozan Dolunay'dan Bahar Şahin açıklaması

Mehmet Ozan Dolunay'ın kendisi gibi oyuncu olan Bahar Şahin ile birliktelik yaşadığı iddia edildi. Dolunay, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

24.06.2020 - 15:27

Mehmet Ozan Dolunay'dan Bahar Şahin açıklaması

Oyuncu Mehmet Ozan Dolunay ile rol arkadaşı Bahar Şahin'in aşk yaşadığı iddia edildi. Dolunay, sosyal medya hesabından yaptğı açıklama ile haklarında çıkan iddiaları yalanladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Ozan Dolunay, şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü haberlere gülüp, geçiyorum sadece. Bahar Şahin uzun zamandır tanıdığım, birlikte çalıştığım ve birçok kez dışarıda yemek yediğim bir arkadaşım. Keşke normal bir selamlaşmayı farklı yansıtmak için uzaktan fotoğraf açısı yakalamaya çalışmak yerine, yanımıza yaklaşıp bir 'Merhaba' deseydiniz. Bize bir sorsaydınız... Neyse, sağlık olsun. İlk değil, son da olmayacak nasıl olsa..." 

22 yaşındaki oyuncu Şahin, ise Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı hakkında sessizliğini korudu.

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