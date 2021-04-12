Mehtap Ar’ın cenaze ayrıntısı belli oldu

Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar, kardeşi Müjde Ar ve Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş'ın cenaza ayrıntıları için bir açıklama yayınladı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bizlere ulaşan ve ulaşamayan, acımızı paylaşan tüm dost ve arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.

Pandemi sürecinin kısıtlamalarından dolayı Mehtap’ımız için tüm sevenlerine açık bir cenaze töreni düzenleyemiyoruz. Anlayışınıza teşekkür ediyoruz.

Hayat normale döndüğünde, Mehtap Ar’ı anma gecesi düzenleyerek, dostlarımızla ve onu sevenlerle bir araya gelmeyi planlıyoruz."

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun