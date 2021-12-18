Meksikalı oyuncu Tania Mendoza öldürüldü

Tania Mendoza, oğlunu okuldan almak için diğer anne ve babalarla beklerken iki silahlı adamın motosikletle yanaştığı, bir tanesinin Mendoza'ya defalarca ateş ettiği ve ardından saldırganların kaçtığı aktarıldı. Polis olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.



2010 yılında Mendoza, eşi ve altı aylık bebekleri, ailenin araba yıkama işletmesinden kaçırılmıştı. Mendoza, olaydan sonra defalarca kez Morelos Eyaleti Başsavcılığına ölüm tehdidi aldığını bildirmişti.



Mendoza, 2005'te Luis Estrada'nın La Mera Reyna del Sur adlı aksiyon filmindeki rolüyle ün kazanmıştı.



O zamandan beri çeşitli dizilerde de rol alan Mendoza son birkaç yıldır şarkıcılık kariyerine odaklanmış ve beş albüm çıkarmıştı.



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