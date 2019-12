Melania Trump ile Ivanka Trump arasındaki güç savaşı yine gündemde

Biri ABD'nin First Lady'si Melania Trump (73) diğeri ABD Başkanı'nın kızı ve danışmanı Ivanka Trump (49), ancak yıldızları ilk günden itibaren barışmadı.

KRİZLERLE GÜNDEME GELDİ

Trump’ın 2016’da Amerika Birleşik Devletleri 45. Başkanı olmasıyla First Lady’lik mesaisi başlayan Melania; kocasının elini itmesi, önemli toplantılarda yanında olmaması gibi aile ilişkilerindeki krizlerle gündeme geldi.

YETKİ ALANI HER GEÇEN GÜN ARTTI

Öte yandan Trump, önceki evliliğinden olan kızı Ivanka’yı 2 ay içinde danışmanı yaptı. Jared Kushner ile evli ve 3 çocuk annesi olan Ivanka hep siyasi duruşu ve başarıları ile gündeme geldi, hatta 'babasının vicdanı' olarak tanımlandı.

Gayrimenkul milyarderi Kushner Ailesi'nin gelini olan Ivanka ve eşi geçen yıl 82 milyon dolar kazanç açıkladı

FIRST LADY GÖLGEDE KALDI



Ivanka’nın Beyaz Saray’daki yetki alanı her geçen gün arttı. Melania ise, Ivanka’nın gölgesinde kaldı. Öyle ki babası ikinci kez seçilirse Ivanka’nın daha etkili bir pozisyon almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Trump ikinci dönem başkanlık için yarışırken, Melania’nın hayatını ‘tüm çıplaklığıyla’ anlatan ve ezber bozan bir kitap çıktı. CNN muhabiri Kate Bennett’in yazdığı kitapta Beyaz Saray’daki güç yarışı gözler önüne serildi.

Melania Trump kıyafet tercihleri konusunda özellikle Michelle Obama ile kayıslanıp eleştiriliyor

ABD Başkanı Donald Trump o dönemde Twitter'da basını sahte haber yapmakla suçlayarak, "Melania şimdi onların ne kadar sahtekar olduğunu öğrendi ve o şimdi gerçekten umursamıyor" dedi.

TÜM ALKIŞI IVANKA ALDI



Kitaba göre; iki kadın arasındaki gerilim geçen yaz göç reformuyla birlikte doruk noktasına ulaştı. Bugüne kadar Ivanka'nın, babasının politikasına karşı çıktığı ve bunun bir sonucu olarak Trump'ın geri adım attığı biliniyordu. Ancak Bennett'in kitabında aktardığına göre gerçekler bambaşkaydı. Göç reformunun değişmesinde tüm emek Melania’ya aitti. Trump’ı kapılar ardında ikna eden Melania’ydı. Tüm alkışı Ivanka'nın toplamasından rahatsız olan First Lady bu nedenle o dönemde göçmen çocukların tutulduğu merkezi ziyarete giderken sırtında "Gerçekten umrumda değil, ya senin?" (I don't really care, do you?) yazan bir ceket giydi.

Zara'nın ürettiği ve 39 dolara satılan ceket ABD siyabetine geçmiş oldu

BİLEREK TERCİH ETTİ



O dönem çok tartışılan ceketin Melania tarafından Ivanka’ya mesaj vermek için bilerek seçildiği ortaya çıktı. Ancak kitap yayınlanana kadar herkes bu tercihin bir gaf olduğunu düşünüyordu. Ivanka Trump'ın babası ikinci kez seçilirse daha etkili bir pozisyona gelmesi beklense de kitapla birlikte ortaya çıkan detaylar Melania Trump'ın ABD siyasetinde etkili olacağını gösteriyor.

GİZLİ MESAJ TAŞIMIYOR AÇIKLAMASI YAPILDI

Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham o dönem ceket tartışmalarıyla ilgili açıklamasında, "O sadece bir ceket, gizli bir mesaj barındırmıyor. Onun bugün Texas'a gerçekleştirdiği önemli ziyaretin ardından, medyanın First Lady'nin gardrobuna odaklanmamasını temenni ediyorum" demişti. Kısa bir süre sonra ise Grisham CNN'e yaptığı açıklamada, "Melania Trump, ABD'nin bütün kanunları yerine getiren bir ülke olduğuna, ancak aynı zamanda kalbiyle yöneten bir ülke olmamız gerektiğine inanıyor. Bayan Trump, çocukların ailelerinden ayrılmalarını görmekten nefret ediyor ve konunun tüm taraflarının (ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) başarılı bir göç reformu için bir araya gelmelerini umuyor" açıklaması yapmıştı.