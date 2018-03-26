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Melek Baykal: Bu tarz ilişkilere saygı duymuyorum

Yaşam

Sanatçı Melek Baykal, ilişkilerde yaş farkına karşı olduğunu dile getirerek, "Bu tarz ilişkilere saygı duymuyorum" dedi.

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‘Şen Makas’ oyununda Ahu Afilli karakterini canlandıran Melek Baykal, kadın-erkek ilişkilerinde yaşın önemine vurgu yaptı.

63 yaşındaki oyuncu, “Küçük erkeklerle evlenen yaşlı kadınlara hiç sıcak bakmıyorum, hatta ayıplıyorum. Yaşı geçkin erkelerin de genç kadınlarla olmasını ayıplıyorum. 3-5 yaş aralığı tamam ama, 60 yaşına gelmişsin 25 yaşında kadınlarla beraber oluyorsan bu bana çirkin geliyor. Bu tarz ilişkilere saygı duymuyorum” diye konuştu.

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