Melek Mosso, Edirne'de. Kırkpınar Festivali'nde konser verdi
05.07.2026 09:12
Mosso, konserde düşük omuzlu, eteği tül detaylı lila bir elbise giymeyi tercih etti.
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin son gecesinde hayranlarıyla buluştu.
“Hayatım Kaymış”, “Doğum Günü”, “Keklik Gibi”, “Vursalar Ölemem” gibi şarkılarıyla tanınan Melek Mosso, Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında sahne aldı.
Ünlü şarkıcı, Sarayiçi Er Meydanı'nda kurulan platformda konser verdi. Mosso, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Mosso, kısa bir süre önce oyunculuk alanında da çalışmalar yapmaya başladı ve bir müzikalde yer alıyor.
Festivalin son gecesinde hayranlarıyla buluşan ünlü isim, sahne performansıyla büyük beğeni toplarken, vatandaşlar da konserdeki keyifli anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Melek Mosso ve orkestrası; seslendirdikleri şarkılar ve sahne performanslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.