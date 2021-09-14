Melisa Şenolsun'lu Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonu başlıyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı, yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam 20.00’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.



Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimlerin yanı sıra yeni sezon kadrosuna Melisa Şenolsun'u dahil eden Masumlar Apartmanı'nın geçen sezon nefes kesen finalinin ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek.

NELER OLACAK?



İnci’nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han’ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han’ın durumu, Naci’nin hastalığı Safiye’nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır. Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.

MASUMLAR APARTMANI 2. SEZON TANITIMI

