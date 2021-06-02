Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti (Meltem Yılmazkaya kimdir?)

'Güldür Güldür Show'da yer alan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda babasının vefat ettiğini duyurdu.

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?





, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin iki yıllık eğitimine devam etti. Başarılı oyuncu sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir. İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler’in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çekti.

FİLMOGRAFİ



2018 - Cici Babam (Sinema)

2016 - Kaçma Birader (Sinema)

2015 - Dedemin Fişi (Sinema)

2013 - Güldür Güldür (TV Dizisi)

2013 - Aldırma Gönül (TV Dizisi)

2012 - Aşkın Halleri (TV Dizisi)

2011 - 5'er Beşer (TV dizisi)

2011 - Adım Bayram Bayram (TV Dizisi)

2010 - Şen Yuva (TV Dizisi)

2009 - Benim Annem Bir Melek (TV dizisi)

2009 - Aile Saadeti (TV Dizisi)