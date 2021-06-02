Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti (Meltem Yılmazkaya kimdir?)

02.06.2021 - 09:33
'Güldür Güldür Show'da yer alan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda babasının vefat ettiğini duyurdu.
MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?
FİLMOGRAFİ
2018 - Cici Babam (Sinema)
2016 - Kaçma Birader (Sinema)
2015 - Dedemin Fişi (Sinema)
2013 - Güldür Güldür (TV Dizisi)
2013 - Aldırma Gönül (TV Dizisi)
2012 - Aşkın Halleri (TV Dizisi)
2011 - 5'er Beşer (TV dizisi)
2011 - Adım Bayram Bayram (TV Dizisi)
2010 - Şen Yuva (TV Dizisi)
2009 - Benim Annem Bir Melek (TV dizisi)
2009 - Aile Saadeti (TV Dizisi)