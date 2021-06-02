Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti (Meltem Yılmazkaya kimdir?)

Oyuncu Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti. "Mesaj ve telefonlara dönemiyorum. Kusuruma bakmayın. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullanan oyuncu Güldür Güldür Show kadrosunda yer alıyor. Oyuncu Meltem Yılmazkaya kimdir?

02.06.2021 - 09:33

Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti (Meltem Yılmazkaya kimdir?)

İlişkili Haberler

Güldür Güldür Show'da kimler ayrıldı, kimler devam ediyor?

Güldür Güldür Show'da kimler ayrıldı, kimler devam ediyor?

Harbiye'de Güldür Güldür Show'dan kahkaha dolu gece

Harbiye'de Güldür Güldür Show'dan kahkaha dolu gece

'Güldür Güldür Show'da yer alan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda babasının vefat ettiğini duyurdu.

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin iki yıllık eğitimine devam etti. Başarılı oyuncu sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir. İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler’in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çekti.

FİLMOGRAFİ

2018 - Cici Babam (Sinema)
2016 - Kaçma Birader (Sinema)
2015 - Dedemin Fişi (Sinema)
2013 - Güldür Güldür (TV Dizisi)
2013 - Aldırma Gönül (TV Dizisi)
2012 - Aşkın Halleri (TV Dizisi)
2011 - 5'er Beşer (TV dizisi)
2011 - Adım Bayram Bayram (TV Dizisi)
2010 - Şen Yuva (TV Dizisi)
2009 - Benim Annem Bir Melek (TV dizisi)
2009 - Aile Saadeti (TV Dizisi)

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...