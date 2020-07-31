‘Menajerimi Ara ’ dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı

MENAJERİMİ ARA’DAN BAYRAM SÜRPRİZİ



Şu ana kadar yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken ‘Menajerimi Ara’nın merak edilen bölüm fragmanı bayramın ilk günü izleyici ile buluştu. Star ekranlarında yayınlanacak dizinin ilk bölümünde kendi kimliğiyle konuk olacağı duyurulan Tuba Büyüküstün’ün de yer aldığı fragmanda Aleyna Tilki’nin ‘Bu Benim Masalım’ şarkısı da yer alıyor.



GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU



Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler yer alıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla ön plana çıkan dizide, sinema sektöründe çalışmak isteyen Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) kendini menajerlerin hırs ve rekabet dolu dünyasının içinde bulmasıyla başlayan hikayesi anlatılıyor.



SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE



Oyuncuların ve menajerlerin hayatlarının görünmeyen kısımlarındaki entrikalara, savaşlara, umutlara ve hayal kırıklıklarına tanık olacağımız dizide, seyirciyi bir çok sürpriz bekliyor.



Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın yazdığı, başarılı birçok projeye imza atan Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin her bölümünde birçok ünlü isim kendi kimlikleriyle yer alacak.



‘Menajerimi Ara’ çok yakında Star’da başlıyor.