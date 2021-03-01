Menajerimi Ara dün akşam en çok izlenen dizi oldu

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, dün akşam yayınlanan 27. bölümüyle; AB’de 4,56 izlenme oranı, 10,05 izlenme payı ile 100 program arasında en çok izlenen ‘dizi’ oldu.



DÜN AKŞAM MENAJERİMİ ARA'DA NELER OLDU?



Dicle’yle çıkan haberlerin ardından Barış'ın yapacağı hamleler herkes için işleri daha çok zorlaştırır. Feris’in hamileliğini öğrenen Serkan, bunun üzerine ona yaklaşmanın yollarını arar. Barış’ın annesi Ayla’nın gelişi ise Dicle ve Barış’ı etkiler. Çınar ve Feris, yeni işleri için gizli planlar yaparken sürpriz bir isme yakalanırlar. Bu durum, Feris’in kendisiyle ilgili bir gerçeği itiraf etmesine neden olur. Dicle’nin, Ömer’le yapacağı sürpriz görüşme hiç beklenmedik olayların yaşanmasına sebep olur. Kıraç, bir oyuncusunun tiyatro provasında yaşadığı krizi çözmeye çalışırken, ajansın gündemindeki tazminat meselesi herkesi karşı karşıya getirir. Bu duruma sebep olan kişiyle ilgili yapacakları hamle ise merak konusu olur.



Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor.

Menajerimi Ara’nın senaryosunu ise Ekin Atalar kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.



Menajerimi Ara her Pazar saat 20.00’de Star’da…