Menajerimi Ara kadınlarından sette 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Menajerimi Ara’nın kadınları sette 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. 3 kuşaktan kadınların bir araya geldiği projenin oyuncuları ve ekibi birlikte kameralara poz verdi.

09.03.2021 - 08:58

Menajerimi Ara kadınlarından sette 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması

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Sanatçılardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

Sanatçılardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

Yönetmen Deniz Çelebi Dikilitaş imzalı, Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Gamze Karaduman, Nazlı Senem Ünal, Duygu Şen gibi güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en sevilen işlerinden biri olan Menajerimi Ara’nın kadınları sette 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Farklı nesillerden bir araya gelen oyuncu kadrosu ve ekibiyle Menajerimi Ara’ kadınları setten tüm emekçi kadınları selamladı.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı Menajerimi Ara her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!

Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fragmanı

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