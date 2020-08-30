Menajerimi Ara'da Nükhet Duru ve Nebahat Çehre'den çok konuşulacak düet

Ay Yapım imzalı Star TV’nin yeni dizisi Menajerimi Ara, televizyon tarihinde unutulmayacak bir buluşmaya imza atıyor. Nükhet Duru ve Nebahat Çehre, yıllar sonra televizyon ekranlarına dönerken ilk defa bir dizide bir araya geliyor. İki dev isim, dizideki menajerlerine kök söktürürken ekran başındakileri hem güldürecek hem de düetleriyle büyüleyecek.

ntv.com.tr 30.08.2020 - 13:21

Menajerimi Ara'da Nükhet Duru ve Nebahat Çehre'den çok konuşulacak düet

YÖNETMEN SÜRPRİZİ

Menajerimi Ara'nın yönetmeni Ali Bilgin hem yönetti hem oynadı

Menajerimi Ara'nın yönetmeni Ali Bilgin hem yönetti hem oynadı

Sanat dünyasının iki dev ismi Nükhet Duru ve Nebahat Çehre, Menajerimi Ara’da bir araya geliyor.

Çekimlerine üç hafta kala başrolünde olacağı projeyi reddeden Nebahat Çehre, dizide menajeri Feris’i (Canan Ergüder) çok zor bir durumda bırakırken; aynı projeye Nükhet Duru’nun önerilmesi ikili arasında geçmişte kalan defterleri açacak.  

Yıllardır görüşmeyen, birbirine rakip iki oyuncuyu canlandıran Duru ve Çehre’nin karşı karşıya geldiği anlar nefesleri kesecek. Düet yapacakları dakikalar ise uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu bir araya getiren, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Menajerimi Ara, her salı saat 20.00’de Star TV ekranlarında.

MENAJERİMİ ARA 2. BÖLÜM FRAGMANI

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