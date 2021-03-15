Menajerimi Ara'da Rasim Öztekin'e duygusal anma

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 29’uncu bölümü seyircisini ekran başına kilitledi. Sedef Avcı'nın konuk olduğu bölümde, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Rasim Öztekin de unutulmadı.  Sedef Avcı’nın senaryo gereği yer aldığı tiyatro oyununun selamı sırasında, usta sanatçı Rasim Öztekin anıldı.

ntv.com.tr 15.03.2021 - 10:26

Menajerimi Ara'da Rasim Öztekin'e duygusal anma

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Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'den duygusal paylaşım

Menajerimi Ara’nın Sedef Avcı, Ebru Karanfilci ve Buket Aslan’ın konuk olduğu bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Sedef Avcı’nın senaryo gereği yer aldığı tiyatro oyununun selamı sırasında usta sanatçı Rasim Öztekin anıldı. Beklenmedik vefatıyla milyonlara derin bir üzüntü yaşatan Rasim Öztekin’in anıldığı sahne, izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Menajerimi Ara’nın senaryosunu Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.

Menajerimi Ara, her pazar saat 20.00’de Star’da…

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