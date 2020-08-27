Menajerimi Ara'nın yönetmeni Ali Bilgin hem yönetti hem oynadı

Dünyada milyonlar tarafından izlenen Call My Agent’ın ilk uyarlaması Menajerimi Ara, Ay Yapım imzasıyla Star’da ekranlara gelmeye başladı.

Işıltılı ekran dünyasının çetin ve de bir o kadar kahkaha dolu tarafını izleyicilerle buluşturan dizinin yönetmeni Ali Bilgin, kendi kimliğiyle bir bölüm için kamera karşısına geçti.



ALİ BİLGİN KENDİNİ CANLANDIRDI

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Star’ın Ay Yapım imzalı yeni dizisi Menajerimi Ara, Nükhet Duru’dan Tuba Büyüküstün’e, Çağatay Ulusoy’dan Edis’e pek çok ismi konuk ederken yönetmen koltuğunda oturan Ali Bilgin de bir bölümlüğüne kamera karşısına geçti.

Ali Bilgin, dizide Nükhet Duru ve Nebahat Çehre'nin rol almak için birbirleriyle mücadele ettiği bir filmin yönetmeni olarak kendisini canlandıracak.



Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı Menajerimi Ara, yeni bölümleriyle her hafta salı akşamı saat 20.00’de Star’da!

MENAJERİMİ ARA 2. BÖLÜM FRAGMANI