Merakla beklenen "Godzilla Minus Zero" filminin vizyon tarihi belli oldu
10.01.2026 09:18
NTV - Haber Merkezi
Oscar ödüllü "Godzilla Minus One" filminin devam projesi olan "Godzilla Minus Zero" için geri sayım başladı. Filmin, Japonya ve Kuzey Amerika vizyon tarihi açıklandı.
2023'te izleyiciyle buluşan “Godzilla Minus One” filmi, 15 milyon dolarlık bütçesine rağmen 116 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Son yılların en beğenilen Godzilla filmi olarak öne çıkan yapım, “En İyi Görsel Efekt” dalında da Oscar ödülü kazandı. Yapım, bu kategoride ödül alan ilk Japon filmi olarak tarihe geçti.
Tüm bu başarının ardından “Godzilla Minus One”ın devam filmi çekileceği duyuruldu. Yine Takashi Yamazaki imzası taşıyacağı açıklanan devam filminin adı "Godzilla Minus Zero" olarak açıklandı. Hazırlıkları tamamlanan filmin vizyon tarihi belli oldu.
Japonya’da nükleer yıkımın sembollerinden biri Godzilla, dünya çapında popüler kültür öğesi haline geldi ve uzun yıllardır birçok filme konu oldu.
Yapım şirketi Toho, "Godzilla Minus Zero"nun ilk filmde olduğu gibi Japonya'da 3 Kasım 2026'da yani orijinal "Godzilla" filminin 1954'te gösterime girdiği günle aynı gün olarak gösterime girecek.
"Godzilla Minus Zero", Japonya'daki prömiyerinin ardından 6 Kasım 2026'da da Kuzey Amerika sinemalarında izleyici karşısına çıkacak. Filmin aynı hafta içinde hem Japonya'da hem de Kuzey Amerika'da gösterime girecek olması Godzilla serisi tarihinde ise bir ilk olma özelliği taşıyor.
Konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili detayların gizli tutulduğu "Godzilla Minus Zero" filminin uluslararası vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.