Merakla beklenen "Godzilla Minus Zero" filminin vizyon tarihi belli oldu

2023'te izleyiciyle buluşan “Godzilla Minus One” filmi, 15 milyon dolarlık bütçesine rağmen 116 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Son yılların en beğenilen Godzilla filmi olarak öne çıkan yapım, “En İyi Görsel Efekt” dalında da Oscar ödülü kazandı. Yapım, bu kategoride ödül alan ilk Japon filmi olarak tarihe geçti.

Tüm bu başarının ardından “Godzilla Minus One”ın devam filmi çekileceği duyuruldu. Yine Takashi Yamazaki imzası taşıyacağı açıklanan devam filminin adı "Godzilla Minus Zero" olarak açıklandı. Hazırlıkları tamamlanan filmin vizyon tarihi belli oldu.