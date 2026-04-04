Merakla beklenen Spaceball 2'nin vizyon tarihi belli oldu

Mel Brooks’un 1987 yapımı "Spaceball" adlı bilim kurgu parodisi, seneler içinde kült hale geldi. “Star Wars” ve “2001: A Space Odyssey” gibi ikonik yapımları eleştiren "Spaceball" yıllar sonra geri dönüyor.

Yönetmen koltuğunda Josh Greenbaum'un oturduğu, senaryosunu Josh Gad, Dan Hernandez ve Benji Samit'in kaleme aldığı “Spaceball 2” için bekleyiş sürüyor.

2027'DE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Rick Moranis'in oyunculuğa döndüğü ve yeniden Lord Dark Helmet'i canlandırdığı “Spaceball 2” filminin vizyon tarihi belli oldu. Heyecanla beklenen “Spaceball 2”, ilk filmin 40. yıl dönümüne denk gelecek şekilde 23 Nisan 2027'de gösterime girecek.

Filmde; Bill Pullman "Lone Starr", Daphne Zuniga "Prenses Vespa" ve George Wyner "Albay Sandurz" rollerinde yer alacak. Serinin yaratıcısı Mel Brooks'un da yeniden boy göstereceği devam filminde; Josh Gad, Keke Palmer, Anthony Carrigan ve Bill Pullman'ın oğlu Lewis Pullman da rol alıyor.

1987'de Brooks'un yönettiği orijinal film gibi, devam filminin de “Star Wars”, “Star Trek” ve “Alien” gibi popüler bilim kurgu serilerine göndermeler yapması bekleniyor.