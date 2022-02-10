Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Meriç Erkan, son günlerde ekrana gelen görüntülerinin ardından gündemde yer alan isim oldu.

Geçmiş yıllarda katıldığı programlarla adını duyuran Meriç Erkan, 2019 yılında katıldığı bir magazin programında "Evlilik programlarına katılmayacağıma dair tövbe ettim." itirafında bulunmuştu.

"İSLAMİYET'E DAHA UYGUN ŞEKİLDEYİM"

Maneviyata yönelen Meriç Erkan, giyim tarzını değiştirdi. Adını da Mahmut olarak değiştiren Erkan, yaşadığı süreçten bahsederken "Ben aynı adamım ama hayat insanı başka taraflara çekiyor. İslamiyet'e daha uygun şekildeyim. Bu şekilde çıkmak istemedim." açıklamalarında bulundu.

MERİÇ ERKAN KİMDİR?



Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi, ilköğretimini de orada tamamladı. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başladı.



Adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyuran Meriç Erkan, Ahu Tubğa ile yaşadığı aşk ile biliniyor. Esra Erol’un programına katılan ve programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan, program hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Meriç Erkan, yaşadığı büyük aşktan sonra inzivaya çekildi ve ekranlarda yer almadı.