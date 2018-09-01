Star TV'de yayınlalan Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterini canlandıran ve 8 eylül’de İdil Fırat ile evlenecek olan Mert Fırat önceki gün Cihangir’deydi. İdil Fırat’ın şoförlü Porsche marka aracının yanında objektiflere takılan oyuncu, görüntülendiğini fark edince gülümsedi.
Fırat, müstakbel eşi İdil Fırat’ın kına gecesinde salona taht üzerinde gelmesiyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Şimdi yorum yapsam konu uzayıp gidecek. Bu yüzden kusura bakmayın sorduğunuz konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bana tiyatro sorun, sinema sorun, dizi sorun cevaplayayım. Ama bu tür sorular sormayın.”