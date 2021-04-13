Merve Aydın kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR 2021 YARIŞMACISI MERVE AYDIN KİMDİR?



10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğan Merve Aydın, 26 yaşındadır. Milli Basketbolcu olan Merve Aydın 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.



Instagram hesabı da bulunan Merve Aydın'ın kullanıcı adı 'merveaydin94'tür.



Survivor Merve Aydın Profesyonel kariyeri



2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor



2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi



2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor



2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi Basketbolu Geliştirenler Derneği



2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi



2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi



2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor



2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket



2020- İspanya C.B Al-Qázeres