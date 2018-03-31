Merve Boluğur da iş hayatına atılan ünlü isimler arasına katıldı. Kendi adını verdiği yeni kozmetik ürünlerini Zorlu Center’da düzenlediği davet ile tanıtan oyuncu, “Bugün çok ama çok mutluyum. Uzun süredir böyle bir şey yapmak istiyordum. Ben 15 yaşından beri kırmızı ruj sürüyorum ‘Merve Boluğur kırmızısı’ diye bir trend yarattım. Bu benim için bir öncü fikir oldu. Artık kendi kanatlarım ve markam ile uçmaya karar verdim” dedi.



"BEN ZATEN BİR MARKAYIM"

Boluğur marka ismi olarak kendi adını kullanması sorulunca, “Lütfen artık iş kadını ve oyuncu yazarsanız sevinirim, ben zaten bir markayım” diyerek iddialı konuştu.

Aşk hayatının nasıl gittiği sorularına oyuncu, “Evliliğim bitti diye araya zaman koymam. Hayatıma biri girerse elinden tutar çıkarım. Şu an için hayatımda kimse yok ama aşka kapalı değilim” diye yanıt verdi.



Boluğur gece de Fashion Week’te bir partide boy gösterdi. Oyuncu, bir süredir sürekli aynı mekanlarda eğlendiği DJ Faruk Sabancı ile bir kez daha görüntülendi.