Merve Boluğur'un HES kodu krizi

Merve Boluğur, maske krizinin ardından bu kez HES kodunun azizliğine uğradı. Oyuncu, “Beni tanımıyor musunuz?” dese de, AVM’ye alınmadı.

17.04.2021 - 09:49

Merve Boluğur'un HES kodu krizi

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Daha önce defalarca maskesiz olarak sokaklarda dolaşırken görüntülenen ve iki kez 900 TL’lik para cezası kesilen Merve Boluğur, bu kez HES kodu krizi yaşadı. Oyuncu, Nişantaşı’nda gazetecilerden kaçmak için girdiği AVM’den, HES kodu uygulaması olmayınca geri çevrildi.

"UYGULAMA KULLANMIYORUM"

Milliyet'in haberine göre; kapüşonu ve maskesiyle tanınmakta zorlanan Boluğur, güvenlik görevlilerine “Uygulama kullanmıyorum” diyerek karşılık verip, kendisine ayrıcalık tanınmasını istedi. Oyuncunun, “Beni tanımıyor musunuz?” çıkışı, görevlilerden karşılık bulamayınca, AVM’den çıkmak zorunda kaldı.

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