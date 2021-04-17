Merve Boluğur'un HES kodu krizi

Daha önce defalarca maskesiz olarak sokaklarda dolaşırken görüntülenen ve iki kez 900 TL’lik para cezası kesilen Merve Boluğur, bu kez HES kodu krizi yaşadı. Oyuncu, Nişantaşı’nda gazetecilerden kaçmak için girdiği AVM’den, HES kodu uygulaması olmayınca geri çevrildi.



"UYGULAMA KULLANMIYORUM"



Milliyet'in haberine göre; kapüşonu ve maskesiyle tanınmakta zorlanan Boluğur, güvenlik görevlilerine “Uygulama kullanmıyorum” diyerek karşılık verip, kendisine ayrıcalık tanınmasını istedi. Oyuncunun, “Beni tanımıyor musunuz?” çıkışı, görevlilerden karşılık bulamayınca, AVM’den çıkmak zorunda kaldı.



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